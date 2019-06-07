Глава "Ростеха" назвал SSJ-100 "прекрасной машиной с детскими болезнями"

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Фото © Flickr / SuperJet International

По словам Сергея Чемезова, на рейсы Boeing и Airbus выпадает гораздо больше отказов, чем на Superjet.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов назвал Sukhoi Superjet 100 отличным самолётом. Об этом он рассказал в ходе Петербургского международного экономического форума — 2019.

— Прекрасная машина. Ну есть детские болезни. [СМИ] пишут: "Когда отложили рейс Superjet..." Но в процентном соотношении процентов 70 отказов всех выпадает на Boeing, на Airbus, — сказал Чемезов.

Напомним, после авиакатастрофы в Шереметьево "Аэрофлот" отменил около 50 рейсов с участием "суперджетов". В Минтрансе РФ объяснили, что к самолётам теперь повышенное внимание. Авиакомпании в конце мая попросили министерство оперативно проверить "суперджеты" на соответствие сертификационным требованиям.

При этом до конца этого года авиаперевозчикам передадут ещё 15 самолётов SSJ-100 для пользования.

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