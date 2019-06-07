Huawei против Apple. Что звонит у гостей ПМЭФ?

Гости Петербургского международного экономического форума рассказали Лайфу, телефонами каких марок предпочитают пользоваться.

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров заявил, что никогда не пользовался телефонами компании Huawei.

— Huawei никогда не пользовался, а Apple пользовался, — рассказал Мантуров Лайфу, отметив, что перешёл на телефон компании Samsung.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин признался, что не слышал о смартфонах компании Huawei. Сам он пользуется мобильными устройствами марок Samsung, Apple и Nokia.

Американский актёр и спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал сообщил Лайфу, что предпочитает гаджеты компании Samsung.

— У меня даже не только несколько, скажем, европейских или западных, и китайский тоже, — рассказал Лайфу о своих мобильных устройствах бывший губернатор Самарской области Николай Меркушкин, отметив, что необходимо, чтобы "работал весь спектр".

Пресс-секретарь Геннадия Зюганова Александр Ющенко, который пользуется многими телефонами, отметил, что "Huawei уже во многом выдавила iPhone".

Как сообщал Лайф, США считают, что китайская компания угрожает национальной безопасности Штатов, поэтому Huawei и её подразделения попали в чёрный список американского Министерства торговли. В свою очередь президент России Владимир Путин сравнил действия против Huawei с "технологической войной".