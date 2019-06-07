По делу об убийстве пенсионерки в Калмыкии арестованы двое экс-полицейских

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Двое бывших полицейских арестованы по делу об убийстве пенсионерки в Калмыкии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя СУ СК России по республике.

Как отметили в СКР, им инкриминируется соучастие в убийстве женщины. Подозреваемые дали признательные показания, в ближайшее время им предъявят обвинение.

Как ранее сообщали следователи, подозреваемые в убийстве 65-летней жительницы столицы Калмыкии после совершения преступления вывезли её тело и спрятали в бетонированной трубе. Преступлению предшествовал конфликт, который возник между одним из участковых и пенсионеркой. Ещё один полицейский находится в розыске.

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