По делу об убийстве пенсионерки в Калмыкии арестованы двое экс-полицейских

Двое бывших полицейских арестованы по делу об убийстве пенсионерки в Калмыкии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя СУ СК России по республике.

Как отметили в СКР, им инкриминируется соучастие в убийстве женщины. Подозреваемые дали признательные показания, в ближайшее время им предъявят обвинение.

Как ранее сообщали следователи, подозреваемые в убийстве 65-летней жительницы столицы Калмыкии после совершения преступления вывезли её тело и спрятали в бетонированной трубе. Преступлению предшествовал конфликт, который возник между одним из участковых и пенсионеркой. Ещё один полицейский находится в розыске.