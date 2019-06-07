Многодетная мать год не может добиться инвалидности после неправильной ампутации

Юлии должны были удалить стопу, оставив при этом пяточную кость, однако из-за врачей она потеряла 2/3 голени.

В Приморском крае многодетная мать из Партизанска больше года не может получить инвалидность после того, как врачи неправильно ампутировали ей ногу. При этом консилиум врачей признал, что в таких радикальных мерах не было необходимости.

В январе 2018 года 31-летняя Юлия Стрельникова, мать троих детей, была доставлена в Партизанскую городскую больницу № 1. Женщина жаловалась на сильные боли в ноге. Сделав рентгеновский снимок, медики диагностировали у неё перелом.

Однако нога Юлии разболелась ещё больше. Она вновь обратилась в то же самое медицинское учреждение, где на этот раз ей посоветовали "сходить к психиатру, голову полечить". Спустя неделю женщина сделала УЗИ сосудов. Ожидания подтвердились — у Стрельниковой обнаружился тромб. Вероятно, сгусток крови образовался в сосуде после третьих родов, которые прошли посредством кесарева сечения в начале ноября 2017 года в родном для Юлии Забайкальском крае.

Сосудистый хирург посоветовал убрать тромб, а также часть мышцы, которая будет отмирать. Таким образом врач пытался сохранить пациентке "хоть и сухую, но всё же свою" ногу, чтобы не ставить протез.

Несмотря на то, что тромб женщине почистили, у женщины на фоне долгого отсутствие соответствующего лечения развился некроз, то есть местная гибель тканей. А за ним последовала гангрена, стопа была "чёрная до дистальной трети" (от пальцев до середины стопы). Показание при таком диагнозе только одно — ампутация.

Однако сосудистый хирург рекомендовал Юлии ампутацию стопы, при этом нужно было оставить пяточную кость.

Ранее Стрельникова уже писала отказ от ампутации ноги выше колена, как на том настаивали врачи.

— Естественно, если тромбоз под коленом, то зачем ногу выше колена убирать? При том, что пальцы шевелятся, есть чувствительность, — рассказал Лайфу хирург Партизанской больницы №1 Дмитрий Мельник.

Со слов мужчины, Юлия ложилась на операционной стол в медицинском учреждении, зная, что ей оставят пяточную кость, а проснулась с осознанием того, что потеряла 2/3 голени.

Такое решение во время операции приняла врач, заведующая хирургическим отделением, Сычёва. Медик посчитала, что удалить стопу и оставить основную кость недостаточно.

— У Сычёвой как всегда было свое мнение. Мне стыдно за своих коллег. Она хирург первой категории — теоретически. А практически результаты лечения — это очевидное и невероятное, — заявил Мельник.

При этом спустя год после операции, проведённой ещё 20 июля 2018 года, культя не заживает. В связи с этим женщине предстоит пережить ещё одну ампутацию.

— Сейчас у меня будет ещё одна ампутация, потому что ногу она мне ампутировала неправильно. У меня до сих пор, уже год, незаживающая рана, и она мне к тому же кость отрезала неправильно. Мне будут еще кость отрезать, — пояснила Юлия.

Кроме того Стрельникова рассказала, что сотрудники больницы, которые провели неправильную ампутацию не дают ей документы для оформления инвалидности.

— Я подала заявление в прокуратуру, но ждать от них ничего не приходится. Устно они меня не стали слушать, пришлось адвоката нанимать, чтобы помог мне составить обращение. Ещё подавала обращение к главврачу, — добавила женщина.

Также она заметила, что на этой неделе у неё пропала медицинская карта из Партизанской больницы №1. За год наблюдения в этом учреждении это уже третий подобный случай.

В итоге, оставшись без ноги, инвалидности и медицинской карты, многодетная мать вынуждена работать в огороде, прыгая на одной ноге с костылями, чтобы чем-то кормить троих детей. Параллельно женщина добивается справедливости. В этом её поддерживает врач Дмитрий Мельник, а также родные — мама и сёстры.