Многодетная мать год не может добиться инвалидности после неправильной ампутации

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Коллаж © LIFE

Юлии должны были удалить стопу, оставив при этом пяточную кость, однако из-за врачей она потеряла 2/3 голени.

В Приморском крае многодетная мать из Партизанска больше года не может получить инвалидность после того, как врачи неправильно ампутировали ей ногу. При этом консилиум врачей признал, что в таких радикальных мерах не было необходимости.

В январе 2018 года 31-летняя Юлия Стрельникова, мать троих детей, была доставлена в Партизанскую городскую больницу № 1. Женщина жаловалась на сильные боли в ноге. Сделав рентгеновский снимок, медики диагностировали у неё перелом.

Однако нога Юлии разболелась ещё больше. Она вновь обратилась в то же самое медицинское учреждение, где на этот раз ей посоветовали "сходить к психиатру, голову полечить". Спустя неделю женщина сделала УЗИ сосудов. Ожидания подтвердились — у Стрельниковой обнаружился тромб. Вероятно, сгусток крови образовался в сосуде после третьих родов, которые прошли посредством кесарева сечения в начале ноября 2017 года в родном для Юлии Забайкальском крае.

Сосудистый хирург посоветовал убрать тромб, а также часть мышцы, которая будет отмирать. Таким образом врач пытался сохранить пациентке "хоть и сухую, но всё же свою" ногу, чтобы не ставить протез.

Несмотря на то, что тромб женщине почистили, у женщины на фоне долгого отсутствие соответствующего лечения развился некроз, то есть местная гибель тканей. А за ним последовала гангрена, стопа была "чёрная до дистальной трети" (от пальцев до середины стопы). Показание при таком диагнозе только одно — ампутация.

Однако сосудистый хирург рекомендовал Юлии ампутацию стопы, при этом нужно было оставить пяточную кость.

Ранее Стрельникова уже писала отказ от ампутации ноги выше колена, как на том настаивали врачи.

Естественно, если тромбоз под коленом, то зачем ногу выше колена убирать? При том, что пальцы шевелятся, есть чувствительность, — рассказал Лайфу хирург Партизанской больницы №1 Дмитрий Мельник.

Со слов мужчины, Юлия ложилась на операционной стол в медицинском учреждении, зная, что ей оставят пяточную кость, а проснулась с осознанием того, что потеряла 2/3 голени.

Такое решение во время операции приняла врач, заведующая хирургическим отделением, Сычёва. Медик посчитала, что удалить стопу и оставить основную кость недостаточно.

У Сычёвой как всегда было свое мнение. Мне стыдно за своих коллег. Она хирург первой категории — теоретически. А практически результаты лечения — это очевидное и невероятное, — заявил Мельник.

При этом спустя год после операции, проведённой ещё 20 июля 2018 года, культя не заживает. В связи с этим женщине предстоит пережить ещё одну ампутацию.

Сейчас у меня будет ещё одна ампутация, потому что ногу она мне ампутировала неправильно. У меня до сих пор, уже год, незаживающая рана, и она мне к тому же кость отрезала неправильно. Мне будут еще кость отрезать, — пояснила Юлия.

Кроме того Стрельникова рассказала, что сотрудники больницы, которые провели неправильную ампутацию не дают ей документы для оформления инвалидности.

Я подала заявление в прокуратуру, но ждать от них ничего не приходится. Устно они меня не стали слушать, пришлось адвоката нанимать, чтобы помог мне составить обращение. Ещё подавала обращение к главврачу, — добавила женщина.

Также она заметила, что на этой неделе у неё пропала медицинская карта из Партизанской больницы №1. За год наблюдения в этом учреждении это уже третий подобный случай.

В итоге, оставшись без ноги, инвалидности и медицинской карты, многодетная мать вынуждена работать в огороде, прыгая на одной ноге с костылями, чтобы чем-то кормить троих детей. Параллельно женщина добивается справедливости. В этом её поддерживает врач Дмитрий Мельник, а также родные — мама и сёстры.

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