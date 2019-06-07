Модератор заседания ПМЭФ: С Путиным, сказали, "жести, если хочешь"

Шеварднадзе подчеркнула, что задала все те вопросы, которые её волновали, — была полная свобода действий.

Журналист и ведущая телеканала RT Софико Шеварднадзе, которая модерировала пленарное заседание Петербургского международного экономического форума, рассказала Лайфу, что могла задавать все интересующие её вопросы.

— У меня была полная свобода действия, единственное, меня просили не дожимать китайского лидера, а с начальником (Владимиром Путиным. — Прим. Лайфа), сказали, "жести, если хочешь". Поэтому я как бы отталкивалась от моего президента, я считаю, что если я могу своему президенту задавать жёсткие вопросы, то можно и всем остальным, — рассказала Шеварднадзе.

Она подчеркнула, что задала все те вопросы, которые её волновали.

— Я считаю, что большие политики по определению не могут быть полностью искренними, это как бы аксиома. Но, насколько они могли быть в рамках дипломатичности, они были, — заявила журналист.

Шевардназде отметила, что ей очень понравились слова премьер-министра Словакии Петера Пеллегрини о санкциях против России, которые не помогают никому.