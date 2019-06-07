Адвокат рассказал, для чего опубликовал фото репетиции похорон Алибасова

Сергей Жорин считает, что снимки семилетней давности поднимут Бари Алибасову настроение.

Известный адвокат Сергей Жорин заявил, что хотел поддержать попавшего в больницу Бари Алибасова и поэтому опубликовал архивные фотографии с "репетицией" похорон продюсера.

— Я нахожусь не в России сейчас и не мог приехать лично. У него вчера был день рождения, когда он выйдет из медикаментозного сна, он прочитает и посмеётся, это поднимет ему настроение, — сказал Сергей Жорин в интервью РИА "Новости".

Ранее PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал Лайфу, что продюсер пробудет в медикаментозном сне до вечера субботы или воскресенья. Напомним, в это состояние Алибасова ввели после того, как он выпил химическое средство для промывки труб.