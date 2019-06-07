Рогозин показал снимки ПМЭФ-2019 из космоса

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Фото © Twitter / Дмитрий Рогозин

Фотографии сделаны с помощью аппаратов дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П".

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин показал, как из космоса выглядит Конгрессно-выставочный центр в Санкт-Петербурге, где проходит Международный экономический форум — 2019.

Захватывающие кадры глава "Роскосмоса" поручил сделать своим коллегам с помощью аппаратов дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П". О чём он также написал в "Твиттере".

Позже он выложил и фотографию Царского Села со спутника.

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Rogozin?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor" target="_blank">Дмитрий Рогозин</a></p>

Отметим, что ПМЭФ-2019 завершается 8 июня.

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