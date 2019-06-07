Рогозин показал снимки ПМЭФ-2019 из космоса

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин показал, как из космоса выглядит Конгрессно-выставочный центр в Санкт-Петербурге, где проходит Международный экономический форум — 2019.
Конгрессно-выставочный центр в Санкт- Петербурге сегодня виден через облака. Тем не менее, оперативная обстановка наблюдается. А вот месяц назад погода здесь была совсем ясная, зато не видно делегатов ПМЭФ'19 pic.twitter.com/2XE3RzZ5J9— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 7 июня 2019 г.
Захватывающие кадры глава "Роскосмоса" поручил сделать своим коллегам с помощью аппаратов дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П". О чём он также написал в "Твиттере".
Позже он выложил и фотографию Царского Села со спутника.
Отметим, что ПМЭФ-2019 завершается 8 июня.
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