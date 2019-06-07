Полицейские проверяют перемещения журналиста "Медузы" по камерам видеонаблюдения

Голунов как минимум дважды засветился у входа в подъезд, где позже, по данным правоохранителей, найдут наркотики.

Правоохранительные органы проверяют перемещения задержанного журналиста "Медузы" Ивана Голунова и сопоставляют данные с камерами видеонаблюдения. На одной из них, предположительно, у подъезда квартиры, где, по данным правоохранителей, были найдены наркотические вещества, Голунов засветился как минимум дважды: оба раза он появлялся здесь в ночное время, один раз приезжал на такси, во второй приходил пешком.

Ранее сообщалось, что сотрудники столичного главка МВД проверяют задержанного журналиста на связь с наркогруппировкой. В ведомстве уточнили, что при операции по пресечению деятельности банды был сделан ряд снимков с наркотическими средствами. При этом на официальном сайте полиции была выложена только одна фотография, которая была снята в квартире корреспондента.