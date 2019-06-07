Владимир Путин встретился с премьером Саксонии

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Фото © Сайт президента России

Президент России Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума — 2019 встретился с премьером Саксонии Михаэлем Кречмером. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

О чём именно говорили Путин и Кречмер, не сообщается. Ранее премьер Саксонии заявил журналистам, что с России нужно снять экономические санкции, которые являются "большой проблемой" для немецкой экономики.

Не исключено и то, что стороны обсуждали "проблемные моменты в отношениях, в частности ситуацию на Украине".

Отметим, что Петербургский международный экономический форум — 2019 продлится до 8 июня. Президент России провёл целый ряд встреч, в том числе с генсеком ООН, президентом Болгарии, а также с председателем КНР.

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