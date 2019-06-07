Стилисты раскритиковали образ Зеленской во время первого визита в Европу

Как уточняется, костюм, который выбрала Елена, был изготовлен украинскими дизайнерами и оценивается в 72 тысячи рублей. Стоимость сумки американского бренда Staud составляет около 20 тысяч рублей.

Эксперты раскритиковали один из образов супруги президента Украины Елены Зеленской, в котором она вышла в свет во время первого официального визита в Европу. На это обратил внимание портал "Дни.ру".

Снимок в бежевом костюме Елена разместила в своём инстаграме.

Стилист украинских телеканалов "112" и "1+1" Макс Киреев заявил, что для того, чтобы придать образу завершённость, брюки должны быть на пару сантиметров короче, также стоит добавить аксессуаров на шею и взять более лёгкую сумку.

При этом Киреев положительно отозвался о причёске первой леди, назвав её воздушной, однако и в ней он нашёл изъян.

— Есть и минус — она зрительно уменьшила голову Елены, — отметил он.

Модный блогер Елена Тихая заявила, что образ получился тяжёлым, однако он вписывается в текущие тренды.

Как сообщал Лайф, поездка в Брюссель запомнилась ещё одним, более крупным скандалом — во время встречи с главой Евросовета Дональдом Туском Зеленский назвал вступление Незалежной в ЕС гибелью "российского имперского проекта". При этом пресс-секретарь Петра Порошенко заявил, что Зеленский украл абзац из речи экс-лидера. Известно, что Администрация Президента Украины начала расследование инцидента.