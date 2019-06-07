Стилисты раскритиковали образ Зеленской во время первого визита в Европу

Эксперты раскритиковали один из образов супруги президента Украины Елены Зеленской, в котором она вышла в свет во время первого официального визита в Европу. На это обратил внимание портал "Дни.ру".
Снимок в бежевом костюме Елена разместила в своём инстаграме.
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Брюссель. Перший закордонний візит. Сьогодні мала можливість насолодитися чарівним містом та слідкувала за перебігом офіційних зустрічей Володимира. Хочу подякувати за гостинність дружині Глави Місії України при НАТО Інні Пристайко та дружині Посла України в Бельгії Тамарі Точицькій. #belgium
Стилист украинских телеканалов "112" и "1+1" Макс Киреев заявил, что для того, чтобы придать образу завершённость, брюки должны быть на пару сантиметров короче, также стоит добавить аксессуаров на шею и взять более лёгкую сумку.
При этом Киреев положительно отозвался о причёске первой леди, назвав её воздушной, однако и в ней он нашёл изъян.
— Есть и минус — она зрительно уменьшила голову Елены, — отметил он.
Модный блогер Елена Тихая заявила, что образ получился тяжёлым, однако он вписывается в текущие тренды.
Как сообщал Лайф, поездка в Брюссель запомнилась ещё одним, более крупным скандалом — во время встречи с главой Евросовета Дональдом Туском Зеленский назвал вступление Незалежной в ЕС гибелью "российского имперского проекта". При этом пресс-секретарь Петра Порошенко заявил, что Зеленский украл абзац из речи экс-лидера. Известно, что Администрация Президента Украины начала расследование инцидента.
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