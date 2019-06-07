В Хакасии женщина заперла детей в квартире и уехала пить в другой город

Гражданка периодически не исполняла родительские обязанности, не занималась воспитанием детей и употребляла алкоголь.

В городе Черногорске Республики Хакасия 28-летняя жительница оставила двоих детей дома одних, закрыла дверь на замок и уехала к знакомому в Абакан. Об этом сообщается на официальном портале регионального главка МВД.

Согласно версии следствия, вместе со своим приятелем женщина употребляла спиртные напитки. В этот момент её дочь, 2011 года рождения, и сын, 2015 года рождения, находились в квартире одни. О своём положении сообщили сами дети, сбросив записку соседям по дому на балкон.

Неравнодушные жильцы связались с бабушкой детей, она позвонила отцу малышей, который самостоятельно воспитывает третьего ребёнка. В итоге детей на время забрали к себе родственники.

По предварительной информации, 28-летняя женщина с конца прошлого года не исполняла обязанности по воспитанию своих чад. Она неоднократно оставляла их без присмотра и допускала прогулы дочери.

Отмечается, что в отношении жительницы Черногорска было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Женщине грозит до трёх лет лишения свободы.