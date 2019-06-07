Суд в Киеве арестовал пять самолётов российской авиакомпании

В Киеве суд по ходатайству Главного управления Национальной полиции арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолётов Ан-124-100 российской авиакомпании "Волга-Днепр". Об этом сообщила пресс-служба юридической фирмы "Ильяшев и партнёры", представляющей интересы украинского государственного предприятия "Антонов".

— По мнению ГП "Антонов", следствия и суда, допуск указанных в определении суда самолётов Ан-124 к дальнейшей эксплуатации является нарушением положений Конвенции о международной гражданской авиации и Руководства к лётной годности ICAO (Международной организации гражданской авиации. — Прим. Лайфа), — пояснил адвокат Роман Марченко.

Суд запретил авиакомпании и любым третьим лицам, в том числе аэропортам и авиационным властям, осуществлять с пятью самолётами любые действия. Это было сделано в рамках уголовного производства о нарушении правил воздушных полётов, которые создали опасность для жизни людей или другие тяжкие последствия.

Напомним, летом 2018 года на Украине было возбуждено уголовное дело в отношении Росавиации и авиакомпании "Волга-Днепр" из-за якобы незаконного продления сертификатов лётной годности для самолётов Ан-124-100 "Руслан".