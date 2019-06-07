В Канаде мужчина вскрыл сейф, который не могли открыть в течение 40 лет

По словам канадца, для вскрытия ящика он использовал типичную кодовую комбинацию.

В Канаде посетитель музея в провинции Альберта случайно вскрыл сейф, который был заперт в течение нескольких десятилетий. Об этом сообщает местный информационный телеканал The Global News.

По информации издания, канадец Стивен Миллс в связи с праздничными выходными по случаю Дня королевы Виктории отправился с семьёй в поход в город Вермилион. По пути они решили заехать в местный музей Наследия, где попросили сотрудников провести экскурсию, несмотря на закрытие.

В числе местных достопримечательностей был запертый сейф, который был передан учреждению более 40 лет назад. Ящик для хранения документов и материальных ценностей не раз пытались вскрыть, однако после обращения к слесарю и оригинальному производителю сейфа попытки были прекращены.

— Я опустился на колени, чтобы слышать движение сейфового механизма. Я решил проверить комбинацию " 20, 40, 60", такую же как типичный кодовый замок: три раза вправо, два раза влево... Мне было достаточно повернуть ручку, чтобы услышать треск, с которым открылась дверь, — рассказал 36-летний Миллс и пошутил, что сейф был заперт дольше, чем он был жив.

Внутри ящика была пара квитанций, блокнот официантки и старый чек. После инцидента Миллсу позвонил президент совета директоров музея и выразил свою благодарность. Учреждение было на грани закрытия, а освещение происшествия в СМИ поспособствовало привлечению новых посетителей.