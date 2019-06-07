Путин заявил о возможности партнёрства с иностранным бизнесом по нацпроектам

Президент России Владимир Путин назвал работу по реализации нацпроектов огромным полем для сотрудничества и партнёрства, для совместных инициатив российских и иностранных предпринимателей.

— И я очень рассчитываю на то, что в этом отношении вы нас не только понимаете, но и настраиваетесь на совместную работу, — заявил глава государства в ходе встречи с руководителями зарубежных компаний на Петербургском международном экономическом форуме.

Он отметил, что многие из присутствующих на встрече давно и успешно работают на территории РФ.

Ранее российский лидер заявил, что национальные проекты будут иметь положительный эффект для Евразии.