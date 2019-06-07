СК задержал восьмого подозреваемого по делу об убийстве спецназовца ГРУ

Следствие задержало ещё одного предположительного участника конфликта, который привёл к гибели бывшего военнослужащего. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

— В настоящее время с ним проводятся следственные действия, в ближайшее время будет решён вопрос об избрании меры пресечения, — отметили в ведомстве.

По данным ведомства, к настоящему моменту удалось установить всех участников событий, произошедших 1 июня в Красногорске.

Напомним, бывший боец спецназа погиб в массовой драке в Красногорском районе. Молодой человек вступился за других избиваемых толпой людей. После убийства СКР задержал четырёх человек, однако после допроса отпустил одного из них. Белянкин принимал участие в боевых действиях в Сирии.