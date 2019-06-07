Шохин: Тема Калви на встрече Путина с бизнесом не поднималась

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Майкал Калви. Фото © Ведомости/ТАСС / Евгений Разумный

Глава РСПП Александр Шохин заявил журналистам, что ситуация вокруг ареста основателя фонда Baring Vostok на встрече президента России Владимира Путина и иностранных инвесторов не поднималась.

Не планировалось, что она будет подниматься, она и не поднималась, — заявил Шохин.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума заявил, что надеется на прозрачное следствие по делу Калви.

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