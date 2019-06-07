Стала известна главная тема встречи Путина и иностранных инвесторов

Главной темой встречи президента России Владимира Путина с иностранными инвесторами во время Петербургского международного экономического форума стало участие представителей зарубежного бизнеса в нацпроектах. Об этом журналистам заявил помощник главы государства Андрей Белоусов.

— Могу сказать только, что вся встреча была посвящена участию иностранного бизнеса в нацпроектах. Это была основная тема, которая рассматривалась, — заявил Белоусов.

Ранее российский лидер заявил о возможности партнёрства с иностранным бизнесом по нацпроектам.