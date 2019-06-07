В квартире задержанного журналиста "Медузы" нашли пять граммов кокаина

Правоохранители также заявили, что информация о нарушениях при задержании не соответствует действительности.

В квартире задержанного журналиста "Медузы" Ивана Голунова полиция нашла пять граммов кокаина. Об этом ТАСС сообщили в столичном главке МВД.

— При осмотре жилища задержанного арендуемой квартиры на Вешняковской улице в присутствии понятых полицейскими были обнаружены три пакета и свёрток с порошкообразным веществом, а также электронные весы. Исследованием установлено, что часть изъятого представляет собой кокаин массой свыше 5 граммов, — заявил собеседник агентства.

В полиции также пояснили, что задержание удалось совершить в результате оперативной разработки наркогруппировки. Правоохранители добавили, что информация о нарушениях при задержании не соответствует действительности.

По информации МВД, изначально Голунов согласился сдать биологические жидкости, однако отказался сдать срезы ногтей. Впоследствии он сделал это.

Напомним, Иван Голунов был задержан в Москве, у него нашли наркотик мефедрон. Адвокат журналиста считает, что пакет с этим веществом Голунову подбросили. Сотрудники столичного главка МВД проверяют информацию о связи задержанного журналиста "Медузы" и наркогруппировки.