Новак прокомментировал встречу инвесторов с Путиным

Встреча президента РФ Владимира Путина с иностранными инвесторами, состоявшаяся на площадке ПМЭФ 7 июня, прошла в позитивной обстановке, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

— Атмосфера была позитивная. (инвесторы. — Прим. Лайфа) рассказывали о новых проектах, в какие сферы они хотят вкладывать. Не только энергетика, в основном даже гражданские, промышленные сферы, — приводит слова министра ТАСС.

При этом Новак отметил, что на таких совещаниях обычно инвесторы подробно рассказывают о нюансах своей работы и предлагают различные меры для упрощения прихода своих коллег-инвесторов.

Ранее Лайф сообщал, что главной темой встречи президента России с иностранными инвесторами стало участие представителей зарубежного бизнеса в нацпроектах.