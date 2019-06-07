Новак прокомментировал встречу инвесторов с Путиным

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Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Встреча президента РФ Владимира Путина с иностранными инвесторами, состоявшаяся на площадке ПМЭФ 7 июня, прошла в позитивной обстановке, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

Атмосфера была позитивная. (инвесторы. — Прим. Лайфа) рассказывали о новых проектах, в какие сферы они хотят вкладывать. Не только энергетика, в основном даже гражданские, промышленные сферы, — приводит слова министра ТАСС.

При этом Новак отметил, что на таких совещаниях обычно инвесторы подробно рассказывают о нюансах своей работы и предлагают различные меры для упрощения прихода своих коллег-инвесторов.

Ранее Лайф сообщал, что главной темой встречи президента России с иностранными инвесторами стало участие представителей зарубежного бизнеса в нацпроектах.

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