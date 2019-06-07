Футболист Азар перешёл в мадридский "Реал"

Нападающий лондонского "Челси" и сборной Бельгии Эден Азар перешёл в мадридский "Реал". Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте "сливочных".

Впереди Азара ждёт медицинское обследование, а в качестве игрока королевского клуба он будет презентован 13 июня. Сумма трансфера пока не известна, однако сообщается, что контракт был подписан на пять лет.

Добавим, что за "Челси" Азар играл с 2012 года. В составе "аристократов" он успел дважды выиграть Лигу Европы, стать победителем Лиги чемпионов, двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка Английской лиги и дважды выиграть Кубок Англии.