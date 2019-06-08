В Новосибирске отморозивший лапки кот вышел на первую прогулку после операции

Отмечается, что до этого случая в России котам ни разу не устанавливали протезы на все конечности.

Томский кот Рыжик, отморозивший все четыре лапки, смог выйти на первую прогулку после операции в Новосибирске. Об этом сообщает "НДН. Инфо".

Как уточняется, кот получил обморожение в январе, после этого началась гангрена всех лапок, врачи были вынуждены их ампутировать.

Вернуть способность передвигаться животному помогли местные врачи, изготовившие протезы, а также ветврач Сергей Горшков.

По его словам, новые лапки не мешают животным и выполняют свои функции.

— Протезы не мешают, они их не грызут, не вылизывают. Мы добились результата, — уточнил он.

Отмечается, что для России это беспрецедентный случай, так как до этого котам ни разу не устанавливали протезы на все конечности.