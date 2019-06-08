Главу Комитета по лесному хозяйству Дагестана арестовали на два месяца

Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца главу Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан Алибега Гаджиева. Об этом РИА "Новости" рассказали в пресс-службе суда.

Под стражу также были заключены три его заместителя и один специалист. Сообщается, что Гаджиева задержали 5 июня по подозрению в организации преступного сообщества или участии в нём.

Добавим, что это далеко не первый арест чиновников в Дагестане за последнее время. Так, ранее был задержан исполняющий обязанности руководителя Управления Росреестра по Дагестану Шамиль Гаджиев.