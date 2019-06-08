Главу Комитета по лесному хозяйству Дагестана арестовали на два месяца

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Фото © Pixabay

Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца главу Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан Алибега Гаджиева. Об этом РИА "Новости" рассказали в пресс-службе суда.

Под стражу также были заключены три его заместителя и один специалист. Сообщается, что Гаджиева задержали 5 июня по подозрению в организации преступного сообщества или участии в нём.

Добавим, что это далеко не первый арест чиновников в Дагестане за последнее время. Так, ранее был задержан исполняющий обязанности руководителя Управления Росреестра по Дагестану Шамиль Гаджиев.

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