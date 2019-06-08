Михайлов: Сцена — это донорское место, где артисты должны дарить людям радость

При этом певец заметил, что работники шоубиза не должны заниматься самолюбованием.

Певец Стас Михайлов, получивший награду Муз-ТВ в номинации "Артист десятилетия", где у него не было конкурентов, рассказал Лайфу о важности премии лично для него и о роли артистов в общественной жизни.

Певец сообщил, что "тарелка" Муз-ТВ для него — большая честь и она будет храниться у него в офисе в определённом месте рядом с остальными наградами.

Михайлов заявил, что продолжит реализовывать свои самые большие планы на эстраде, чтобы оставаться нужным и полезным.

— Сцена — это донорское место, мы должны дарить людям радость. Если у нас это получается, значит, мы не зря живём, — пояснил артист, подчеркнув, что работники шоубиза не должны заниматься самолюбованием.

Также Михайлов отметил самую важную деталь для любого эстрадника — отсутствие болота, статики, чтобы сцена всегда преподносила что-то новое.

Напомним, что Лайф вёл прямую трансляцию с 17-й церемонии награждения Муз-ТВ. Во время торжества отличилась Ольга Бузова, которая решила поблагодарить своих поклонников, встав на колени. Дима Билан уже поделился своими мыслями по поводу артистической деятельности.