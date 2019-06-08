Учёные объяснили, почему многим людям не удаётся похудеть

Исследование показало, что люди с нарушенным режимом сна более склонны к набору веса и депрессиям.

Нестабильный режим сна не только способствует нарушению обмена веществ и увеличивает риск развития сахарного диабета с гипертонией, но и провоцирует набор лишнего веса, заявили специалисты Национального института сердца, лёгких и крови.

По их словам, они провели своё исследование, попытавшись выяснить, как на человеке отражается отсутствие определённого времени отхода ко сну и нестабильная продолжительность сна. В рамках исследования учёные на протяжении шести лет отслеживали влияние нарушения режима сна на обмен веществ более двух тысяч добровольцев в возрасте от 45 до 84 лет.

В результате выяснилось, что сбой в режиме сна на час увеличивал риск развития метаболических нарушений на 27%.

— Исследование показывает, что, учитывая количество сна и другие факторы образа жизни, каждый раз разница в один час во времени, когда человек ложится спать, или продолжительности сна увеличивает неблагоприятный эффект на метаболизм, — цитирует эпидемиолога Тяньи Хуан портал EurekAlert!

При этом у пациентов с нарушенным режимом сна наблюдалась склонность к депрессии и лишнему весу, в то время как у людей с отрегулированным режимом сна таких проблем не было.