Учёные: Селфи старит кожу человека

Суть заключается в излучении гаджетов, которое проникает в более глубокий слой кожи, делая защитный покров более хрупким.

Селфи, а также использование смартфонов вызывает старение кожи. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на учёных из косметической фирмы Avon.

Согласно результатам проведённого исследования, синее излучение, испускаемое гаджетами (HEV-излучение), вызывает ухудшение состояния нашей кожи.

— Синий свет может проникать в дерму, более глубокий слой кожи, где образуются коллаген и эластин, делая защитный покров более тонким и хрупким, — заявила доктор Сьюзен Майу.

Эксперт подчёркивает, что длительное воздействие излучения может вызвать значительное окислительное повреждение кожи. Особенно это может повлиять на любителей делать селфи из-за постоянного воздействия синего света на кожу лица.

В результате опроса бренда исследователи выяснили, что молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет проводят под воздействием излучения более семи часов в день благодаря частому использованию гаджетов, что негативно сказывается на "возрасте" кожи.