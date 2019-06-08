Сценарист "Чернобыля" удивлён тем, как россияне и украинцы восприняли сериал

Американский сценарист сериала "Чернобыль" Крэйг Мазин признался, что не ожидал той реакции, которую сериал вызвал в странах бывшего СССР. Своими впечатлениями он поделился с журналистом The Hollywood Reporter.

По его словам, он сильно переживал о том, как ленту воспримут жители Украины, России и Белоруссии. К его удивлению, подавляющая часть отзывов оказалась положительной.

— Они признают, что мы создавали сериал с любовью и уважением к ним и изо всех сил старались достоверно передать детали. Думаю, с их точки зрения, западное производство чаще всего либо не может, либо не пытается этого сделать, — отметил он.

Мазин добавил, что также не ожидал и того отклика, который сериал вызвал в политических кругах. Он убеждён, что некоторые из них "упустили из виду" тот факт, что создатели сериала пытались показать "нечто более глобальное и человечное", нежели просто показать плохую и хорошую стороны.

Как писал Лайф, "Чернобыль" стал самым популярным сериалом в истории, а ликвидаторы аварии на ЧАЭС сочли его достоверным. После выхода сериала поток туристов в зону отчуждения увеличился на 30%. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов призвал предостеречь туристов от поездок в Чернобыль, однако один из ликвидаторов аварии заявил о безопасности туров в зону отчуждения.