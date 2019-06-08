В ЛНР начали работу дополнительные пункты приёма документов на паспорт РФ

В городах Ровеньки и Свердловск Луганской Народной Республики открылись дополнительные пункты приёма документов для получения паспорта РФ. Об этом РИА "Новости" рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР.

— Благодаря совместной работе МВД ЛНР и администраций городов и районов республики для удобства граждан открыты дополнительные пункты приёма документов для получения гражданства Российской Федерации, — заявил собеседник агентства.

Приём документов в указанных городах будет осуществляться в центрах административных услуг.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления гражданства РФ жителям ДНР и ЛНР. Причиной такого решения российский лидер назвал проблемную ситуацию с гражданскими правами на востоке Украины.