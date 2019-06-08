СМИ: За учениями ВМС НАТО на Балтике будут наблюдать три российских корабля

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Корвет "Стойкий". Фото © ТАСС / Виталий Невар

За действиями ВМС НАТО во время учений Baltops-2019 проследят три российских ракетных корабля. Об этом ТАСС сообщил источник в военно-дипломатической отрасли.

За манёврами НАТО будут следить, в частности, ракетные корветы "Стойкий" и "Бойкий", а также малый ракетный корабль "Ливень", — заявил собеседник агентства.

Кроме того, наблюдать за манёврами будут силы и средства разведки Балтийского флота.

Напомним, учения Baltops-2019 пройдут с 9 по 21 июня у берегов Германии, Польши, Латвии, Литвы, Швеции и Дании.

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