Собор Саграда Фамилия получил разрешение на строительство спустя 137 лет

Городской совет Барселоны выдал разрешение на строительство собора Саграда Фамилия, начавшееся 137 лет назад. Об этом сообщает газета El Mundo.

На протяжении этих лет храм строился без разрешения на строительство, в результате чего владельцам предстоит заплатить большой штраф в городскую казну.

Как ранее писал Лайф, обещание выдать разрешение на строительство поступило в конце 2018 года, тогда стороны сошлись на том, что руководство храма выплатит $41 млн по частям в течение 10 лет.

Напомним, что собор Святого Семейства начали строить в 1882 году по проекту архитектора Антонио Гауди. Разрешение на проведение работ он получил в 1883 году, но уже через пару лет изменил проект и подал запрос на новую лицензию, которую собор получил только сейчас.