Зеленский поблагодарил Верховную раду за "пробивание дна"

Глава государства жёстко прошёлся по парламенту страны, заявив, что решение о его роспуске было верным.

Президент Украины Владимир Зеленский похвалил Верховную раду за неизменность позиции, в результате чего глава государства уверился в своём решении о роспуске парламента. Видео выступления лидера страны выложено на странице Администрации Президента Украины в "Фейсбуке".

— Я хочу похвалить, от всего сердца сказать нашей Верховной раде большое спасибо. Удивлены? Я объясню. После роспуска парламента у меня были мысли: вдруг я ошибся? Может, я зря их распустил? Может, депутаты готовы работать, принимать решения? — произнёс президент Украины.

На свой же вопрос Зеленский ответил, что за прошедшие дни депутаты оставили мажоритарную систему, неприкосновенность, старых министров и старых силовиков на их должностях, а также отбросили вопрос о незаконном обогащении.

— Спасибо, что продолжаете прогуливать и кнопкодавить, — поблагодарил глава государства. — Спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете пробивать дно. Люди всё видят и всё понимают.

Ранее Зеленский уже обрушивался с критикой на депутатов Верховной рады, ставя им в упрёк самопиар и предвыборную агитацию посредством выступления за трибуной.