Осуждённую в США Богдану Осипову перевели в тюрьму города Ливенуорт

Осуждённую в США россиянку Богдану Осипову перевели в тюрьму города Ливенуорт в штате Канзас. Об этом РИА "Новости" рассказала учредитель общественной группы поддержки Осиповой Татьяна Якушева.

Она добавила, что следующий этап её ждёт через 7–10 дней. Отметим, что до этого она содержалась в тюрьме вблизи города Уичито.

Напомним, федеральный окружной суд города Уичито приговорил россиянку Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения за похищение и вывоз собственных детей за пределы Штатов, ей также вменяется в вину вымогательство.