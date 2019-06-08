Интересы Бутиной в апелляционном суде будет представлять общественный адвокат

Сообщается, что адвоката Роберта Дрисколла, вплоть до настоящего момента представлявшего интересы Бутиной, обязали передать все документы по её делу.

Осуждённую в США россиянку Марию Бутину в ходе слушаний будет представлять бесплатный общественный адвокат. Соответствующее заявление зарегистрировано в базе данных апелляционного суда.

— Апеллянт получила разрешение окружного суда на проведение апелляционного разбирательства без предварительных платежей, — приводит выдержку из заявления ТАСС.

В соответствии с документом адвокат Роберт Дрисколл, вплоть до настоящего момента представлявший интересы Бутиной, должен передать все документы по её делу в ближайшее время.

Как писал Лайф, ранее вице-президент Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов рассказал о перспективах апелляции на приговор Марии Бутиной.

Напомним, россиянка находится под стражей в США с июля 2018 года по подозрению в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. 26 апреля этого года Бутину приговорили к восемнадцати месяцам заключения.