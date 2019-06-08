Мадуро возмутился политике США в отношении Мексики

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе эфира на национальном телевидении выразил своё недовольство политикой США в отношении Мексики.

— Меня возмущает агрессия против мексиканского народа, агрессия Дональда Трампа против Мексики — это агрессия против всей Латинской Америки и Карибского бассейна, — заявил Мадуро.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на все ввозимые в Штаты товары из Мексики из-за миграционного кризиса между государствами. При этом, по словам главы МИД Мексики Марсело Эбрарда, переговоры по вопросу миграционного кризиса пока не принесли плоды, но в них у латиноамериканской стороны есть первые небольшие успехи.