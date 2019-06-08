В NASA назвали стоимость месячного пребывания на МКС для космических туристов

Полёт и месячное пребывание на международной космической станции обойдётся желающим примерно в 58 миллионов долларов, заявил финансовый директор NASA Джефф Девит во время брифинга.
В ходе мероприятия также стало известно, что агентство планирует расширить использование МКС частными компаниями и в рамках инициативы готовится открыть орбитальную станцию для космического туризма.
По предварительным данным, две краткосрочные туристические миссии будут ежегодно отправляться на МКС уже с 2020 года.
— Сейчас мы платим около 80 миллионов долларов за кресло для нашего астронавта за рейс… [После возобновления полётов на американских кораблях] цена снизится до 58 миллионов долларов. Теоретически я предполагаю, это то, что будут платить частные туристы за доставку [на МКС], — отметил он.
При этом он добавил, что точная цена будет определяться владельцем космического корабля.
Ранее сообщалось, что Россия и США согласовали полёты астронавтов на "Союзах" в 2019 и 2020 годах.
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