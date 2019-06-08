Учёные: Фастфуд способствует развитию аллергии у детей

К такому выводу исследователи сумели прийти после наблюдений за здоровьем 60 детей.

Регулярное употребление фастфуда ведёт к накоплению в организме веществ, способствующих развитию пищевой аллергии, что наиболее опасно для детей. Теория вполне объясняет, почему каждый десятый житель развитых стран страдает от подобных проблем. Об этом сообщают итальянские аллергологи на конференции ESPGHAN.

— Ни одна существующая теория или модель не способна раскрыть того, почему число носителей пищевой аллергии резко выросло в последние годы. Накопление большого числа конечных продуктов гликирования в организме любителей фастфуда может объяснять появление этой эпидемии, — заявил врач-аллерголог Роберто Канани.

Он вместе с коллегами провёл исследование путём наблюдения за здоровьем 60 детей, часть из которых страдала от пищевой аллергии, другая была здорова, третья — страдала астмой.

Учёные сравнили и проанализировали пищу, которой питались все три группы детей. Выяснилось, что первая группа употребляла много фастфуда, что отразилось на здоровье детей.

Астма и другие формы аллергии, по заверению учёных, также развиваются гораздо чаще в условиях наличия подобных проблем.

В пользу утверждений учёных говорит статистика, показывающая, что аллергия чаще всего встречается среди жителей США, Канады и стран Европы, где половина ежедневного рациона граждан является фастфудом, тогда как в странах Азии и Африки данной проблемы почти нет.