Болид "Формулы-1" чуть не сбил сурка

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На свободных заездах седьмого этапа Гран-при "Формулы-1" едва не сбили сурка. Видео с места происшествия опубликовали в официальном аккаунте "Формулы" в "Твиттере".

Не сегодня, маленький друг, — написали в посте, сопровождавшем видео инцидента.

Как уточняет пресс-служба, грызун выбежал на трассу, когда по ней проезжал 23-летний пилот команды "Уильямс" Николас Латифи.

К счастью, ему удалось объехать любопытного зверька и тот смог спокойно покинуть трассу.

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