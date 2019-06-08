Пушков прокомментировал выдвинутые к РФ требования "Нафтогаза"

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что "Нафтогаз" в силу своего положения не может ставить условия для переговоров по поставкам газа на территорию Незалежной и заключению контрактов.

— [Главе "Нафтогаза" Алексею] Коболеву надо думать о том, как бы его контору не закрыли за ненадобностью, если газ по ГТС поступать перестанет. Эта наглость от слабости, вечная киевская поза, будто Украине все должны. Никто ничего не должен, — написал парламентарий в "Твиттере".

Как уточняет РИА "Новости", Коболев ответил на слова председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера о готовности к переговорам о поставках газа на Украину ультиматумом. По его словам, "Нафтогаз" пойдёт на сделку лишь в том случае, если в процессе будет принимать участие ЕС, а все новые контракты будут заключаться в соответствии с европейскими нормами.

Ранее также сообщалось, что компания "Нафтогаз" признала способность России обойтись без Украины при транзите газа в Европу.