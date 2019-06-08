СМИ: Запуск Falcon Heavy состоится не ранее 24 июня

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Фото © TASS/Zuma

Запуск сверхтяжёлой ракеты-носителя Falcon Heavy корпорацией SpaceX состоится не раньше 24 июня. Об этом написал портал Space.com, ссылаясь на представителя космического центра ВВС США на авиабазе Киртлэнд.

Мы завершаем сборку носителя, проводим подготовку к запуску, — пояснил во время телеконференции собеседник портала. — На данный момент мы ожидаем, что работы будут завершены не ранее 24 июня.

Ранее Лайф писал о первом коммерческом запуске Falcon Heavy в США, тогда в SpaceX сообщили, что им впервые удалось посадить и боковые ускорители, и центральный блок первой ступени.

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