СМИ: Запуск Falcon Heavy состоится не ранее 24 июня

Запуск сверхтяжёлой ракеты-носителя Falcon Heavy корпорацией SpaceX состоится не раньше 24 июня. Об этом написал портал Space.com, ссылаясь на представителя космического центра ВВС США на авиабазе Киртлэнд.

— Мы завершаем сборку носителя, проводим подготовку к запуску, — пояснил во время телеконференции собеседник портала. — На данный момент мы ожидаем, что работы будут завершены не ранее 24 июня.

Ранее Лайф писал о первом коммерческом запуске Falcon Heavy в США, тогда в SpaceX сообщили, что им впервые удалось посадить и боковые ускорители, и центральный блок первой ступени.