На Украине автомобиль начальника полиции сбил ребёнка

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Фото © Flickr / Richard Ellis

В украинском городе Конотопе начальник местного отделения полиции на своём автомобиле сбил ребёнка. Об этом сообщает управление областной полиции.

Инцидент произошёл вечером 7 июня на Успенско-Троицкой улице. Пострадавшего мальчика доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Отмечается, что сотрудник правоохранительных органов ожидал вместе с пострадавшим приезда скорой и пытался ему помочь.

По информации местных СМИ, полицейский двигался со значительным превышением скорости. Ему уже предъявлено обвинение. Выяснение обстоятельств ДТП продолжается.

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