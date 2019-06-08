На Украине автомобиль начальника полиции сбил ребёнка

В украинском городе Конотопе начальник местного отделения полиции на своём автомобиле сбил ребёнка. Об этом сообщает управление областной полиции.

Инцидент произошёл вечером 7 июня на Успенско-Троицкой улице. Пострадавшего мальчика доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Отмечается, что сотрудник правоохранительных органов ожидал вместе с пострадавшим приезда скорой и пытался ему помочь.

По информации местных СМИ, полицейский двигался со значительным превышением скорости. Ему уже предъявлено обвинение. Выяснение обстоятельств ДТП продолжается.