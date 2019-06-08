В ГИБДД рассказали, как не попасть в аварию на железнодорожном переезде

В ведомстве напомнили, что с начала 2019 года на железнодорожных переездах произошло 60 аварий, в которых погибло 14 человек.

Во избежание ДТП на железнодорожных переездах следует быть предельно осторожными на нерегулируемых участках в тёмное время суток и в условиях плохой видимости, при этом опасно совершать даже кратковременные остановки, отметили в пресс-службе Госавтоинспекции.

В ведомстве напомнили, что с начала 2019 года на железнодорожных переездах произошло 60 аварий, в которых погибло 14 человек, ещё 85 пострадало.

Как уточняется, чаще всего дорожно-транспортные происшествия происходят на нерегулируемых переездах, когда водители пытаются проехать перед идущим поездом, не принимая во внимание большую скорость движения на железных дорогах.

В случае, если двигатель транспортного средства заглох, необходимо срочно высадить пассажиров и удалить их на безопасное расстояние. После этого нужно постараться обезопасить переезд для поездов — сделать всё возможное, чтобы отбуксировать автомобиль или столкнуть его с путей.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что в рамках Международного дня безопасности на железнодорожных переездах по всей России проводят ряд специальных профилактических мероприятий с целью привлечения внимания водителей к существующей проблеме.

Ранее Лайф сообщал, что ГИБДД планирует запретить пользоваться каршерингом тем, кто часто нарушает правила дорожного движения или лишался прав хотя бы один раз.