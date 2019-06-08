На Украине зарегистрировали 64 кандидатов в депутаты Рады

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала 64 кандидатов в народные депутаты страны. Об этом сообщается на странице ЦИК в "Фейсбуке".

— По состоянию на 7 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 64 кандидата в народные депутаты Украины, в том числе баллотирующихся в порядке самовыдвижения — 59, выдвинутых политической партией — 5, — говорится в сообщении.

Как уже писал Лайф, Украина не собирается открывать в РФ избирательные участки во время выборов в Верховную раду.