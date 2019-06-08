Мадуро приказал открыть границу с Колумбией

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Фото © Twitter / Nicolás Maduro‏

Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился открыть границу с Колумбией. Об этом он сообщил в "Твиттере".

Во исполнение в полной мере нашего суверенитета я приказал открыть пограничные переходы с Колумбией в штате Тачира с субботы, 8 июня. Мы — мирный народ, который твёрдо защищает нашу независимость и самоопределение, — написал Мадуро.

Ранее Лайф писал о закрытии границ президентом Венесуэлы в связи с доставкой гуманитарной помощи, сорвавшейся в результате столкновений.

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