Мадуро приказал открыть границу с Колумбией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился открыть границу с Колумбией. Об этом он сообщил в "Твиттере".

— Во исполнение в полной мере нашего суверенитета я приказал открыть пограничные переходы с Колумбией в штате Тачира с субботы, 8 июня. Мы — мирный народ, который твёрдо защищает нашу независимость и самоопределение, — написал Мадуро.

Ранее Лайф писал о закрытии границ президентом Венесуэлы в связи с доставкой гуманитарной помощи, сорвавшейся в результате столкновений.