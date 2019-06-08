Претендент на пост Мэй заявил, что в прошлом принимал наркотики

Кандидат на пост главы Консервативной партии Майкл Гоув, занимающий пост министра по вопросам окружающей среды, признался, что в юности употреблял наркотики и сейчас раскаивается в этом.

— Я употреблял наркотики несколько раз на светских мероприятиях более чем 20 лет назад. Тогда я был молодым журналистом. Это было ошибкой. Я оглядываюсь назад и думаю, вот бы я этого не делал, — цитирует Гоува Daily Mail.

Политик также добавил, что ошибки прошлого не могут стать препятствием на пути к посту главы Консервативной партии.

По данным газеты, речь, скорее всего, идёт о кокаине.

Напомним, премьер Великобритании Тереза Мэй официально ушла в отставку с поста лидера Консервативной партии 7 июня.