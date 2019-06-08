МИД Мексики: США не будут вводить новые пошлины

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Фото © Flickr / Gustavo M

Глава МИД Мексики Марсело Эбрард в "Твиттере" подтвердил, что США не будут вводить новые пошлины с 10 июня.

Не будет применения пошлин со стороны США в понедельник. Спасибо всем, кто нас поддержал, имея в виду величие Мексики, — написал Эбрард в соцсети.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о достижении между двумя странами договорённости по проблеме миграции. Это позволило отложить на неопределённый срок введение торговых пошлин против Мексики.

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