В результате ДТП в Германии пострадало 23 человека

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Фото © Thüringer Allgemeine / Sascha Fromm

При столкновении школьного автобуса и легкового автомобиля в Германии пострадало 23 человека. Об инциденте сообщает Die Welt.

По предварительной версии, 75-летний водитель легкового автомобиля не заметил автобус, когда пересекал проезжую часть.

Как уточняется, в момент инцидента в автобусе находилось 49 детей в возрасте от 16 до 18 лет. Все они в сопровождении шестерых взрослых ехали в Тюрингию из Баден-Вюртемберга. После столкновения шесть подростков были госпитализированы.

Кроме того, травмы получили водитель и пассажир автомобиля.

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