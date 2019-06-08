В результате ДТП в Германии пострадало 23 человека

При столкновении школьного автобуса и легкового автомобиля в Германии пострадало 23 человека. Об инциденте сообщает Die Welt.

По предварительной версии, 75-летний водитель легкового автомобиля не заметил автобус, когда пересекал проезжую часть.

Как уточняется, в момент инцидента в автобусе находилось 49 детей в возрасте от 16 до 18 лет. Все они в сопровождении шестерых взрослых ехали в Тюрингию из Баден-Вюртемберга. После столкновения шесть подростков были госпитализированы.

Кроме того, травмы получили водитель и пассажир автомобиля.