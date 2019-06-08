У берегов Франции перевернулось спасательное судно, погибли три человека

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Фото Twitter / UNION HALL

У побережья Франции в результате опрокидывания судна во время шторма погибли три члена спасательной команды. Об этом сообщает AFP.

Согласно информации агентства, катер французской службы спасения отправился на помощь попавшим в беду рыбакам.

Всего атаке стихии на расстоянии 800 метров от берега подверглись семеро человек, четверым из них удалось добраться до берега. На поиски остальных отправлены три вертолёта и около 70 спасателей.

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