Учёные выяснили, почему организм перестаёт бороться со старением

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Фото © Pixabay

Генетические программы, препятствующие старению организма, работают не дольше среднего возраста. К такому выводу пришли учёные из американского Университета Майами, чьё исследование приводится порталом EurekAlert.

Исследователи на основе анализа тканей, предоставленных людьми разных возрастных категорий, выявили, что к 50 годам в организме человека происходит деактивация противостоящих старению генов.

По словам учёных, система регуляции программ старения у людей гораздо выше, чем у многих других видов. Это может быть связано с гораздо более сложным геном, эволюционировавшим, чтобы обеспечить человеку более долгую жизнь. Впрочем, не до такой степени, какую мы имеем в настоящее время.

Ранее Лайф писал, что российские учёные раскрыли секрет старения организма.

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