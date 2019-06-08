Россия может лишиться мест в Лиге чемпионов из-за нового формата

Новый регламент проведения турнира может быть выигрышным лишь для стран-грандов европейского футбола.

Российские клубы могут лишиться места в розыгрыше футбольной Лиги чемпионов, если УЕФА изменит формат турнира. Об этом в интервью "Известиям" рассказал официальный представитель чемпионата Испании в России Даниэль Серехидо.

Отметим, что переход на новый регламент соревнований может состояться в 2024 году. Новый формат подразумевает разбитие 32 участников на четыре группы по восемь команд. В таком случае клубы будут проводить минимум 14 матчей, а занявшие места с первого по шестое на групповом этапе гарантируют себе попадание в следующий розыгрыш главного клубного турнира Европы.

— УЕФА представил формат соревнований, и это даже более опасно, чем сокращение Лиги чемпионов до 16 или 18 команд или проведение еврокубковых игр по выходным. Потому что система, которая была у нас до сих пор в европейском футболе, а именно получение права на участие в европейских турнирах на основе финального положения во внутренних соревнованиях, в конечном итоге будет разрушена, — рассказал Серехидо.

Также предлагается перенести матчи Еврокубка на выходные, вместо привычных для этого вторника и среды, а матчи национальных чемпионатов перенести на будние дни. По мнению собеседника издания, это может резко понизить престиж первенств стран. Реформа может привести к росту стоимости прав на телевизионные трансляции Лиги чемпионов и уменьшению цены показа внутренних чемпионатов.

— Всё это действительно фантастическое укрепление бюджетов топ-клубов. Но команды с небольшим бюджетом в таком случае ждёт крах, — продолжает Серехидо.

По словам представителя чемпионата Испании, новый регламент проведения турнира может быть выигрышным лишь для стран-грандов европейского футбола.

— Те чемпионаты, у которых более низкий коэффициент УЕФА, например Россия, могут оказаться почти полностью исключены из новой Лиги чемпионов. Всё просто, — отметил Серехидо.