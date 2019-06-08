Звезда фильма "Фаворитка" стала обладательницей ордена Британской империи

Актриса Оливия Колман стала обладательницей титула командора ордена Британской империи. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте британского правительства.

Как уточняется, почётную награду актрисе вручили "за службу драматургии".

Вместе с ней в списке награждённых оказались глава британской контрразведки МИ-5 Эндрю Спаркс, актёр Саймон Рассел Бил, писатель Ли Чайлд, пианистка Джоанна Макгрегор и другие выдающиеся личности.

Напомним, ранее Колман удостоилась "Оскара" за лучшую женскую роль в фильме "Фаворитка", повествующем о дворе королевы Анны Стюарт. В прошлом она также дважды становилась лауреатом "Золотого глобуса".