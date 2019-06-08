Синоптики пообещали москвичам жаркую субботу

Жаркая погода, воцарившаяся в столице, не спешит уходить, сообщают синоптики Гидрометцентра.
Днём 8 июня будет малооблачно, температура воздуха составит от плюс 31 до 33 градусов, ночью понизится до 16–18 градусов тепла. Осадков на протяжении дня не ожидается.
Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.
Ранее синоптики рассказали, как долго в столице продлится жара, напомнили о мерах предосторожности при повышенной температуре воздуха, диетологи дали советы, как чувствовать себя бодрым в этот период, а врачи рассказали, как избежать теплового удара.
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